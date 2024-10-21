Саміт стане найбільшим у Росії з часів вторгнення.

Цього тижня у російському місті Казань правитель РФ Володимир Путін проведе зустріч з лідерами понад двох десятків країн, які представляють половину населення світу. Очікується, що серед них будуть лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді і навіть генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Як пише Тelegraph, такий перебіг подій став великим розчаруванням для тих, хто очікував, що РФ за свої військові злочини та вторгнення в Україну стане міжнародним ізгоєм.

Особливо обурливим є очікувана присутність на заході очільника ООН. Цей орган засудив напад РФ на Україну як незаконний, а у березня Генасамблея організації закликала агресора негайно припинити його дії. Незрозуміло, як на тлі цього Гуттеріш може їхати у Казань, щоб проявити повагу до Путіна.

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Серед інших гостей буде Реджеп Таїп Ердоган - президент Туреччини Ердоган, яка попри членство у НАТО, демонструє підтримку Кремля, хоча інші члени альянсу вливають гроші та зброю в Україну.

"Саміт стане найбільшим у Росії з часів вторгнення, і Путін використає його, щоб показати, що спроби Заходу ізолювати Москву провалилися. Путіну заборонено подорожувати, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Він не буде відвідувати G20 у Бразилії наступного місяця. Натомість ті самі люди проторували шлях до його дверей, що він буде вітати як дипломатичний переворот", - наголошує видання.

Майже три роки тому, коли сталось повномасштабне вторгнення, світові лідери запевняли українців у підтримці, однак стає очевидним, що це вже не так, як було колись.

Росія збирає саміт БРІКС - блок розширюється

У серпні Азербайджан подав заявку до БРІКС. У своїх заявах Баку називав цей намір прагненням розширення співпраці з Китаєм.

Згодом Туреччина офіційно подала заявку на приєднання до БРІКС. Також про свій інтерес до блоку висловилася Малайзія.

На початку жовтня Куба подала запит на приєднання до міждержавного об'єднання БРІКС.

РФ оголосила про намір створити систему міжнародних платежів на базі БРІКС, щоб обходити західні фінансові санкції.

Як писав УНІАН, цього тижня у місті Казань (РФ) відбудеться саміт БРІКС. На думку Володимира Зеленського, цей захід для російського лідера є способом показати, що він не перебуває в міжнародній ізоляції.

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