Америка визнає за країнами БРІКС право створювати альянси, як їм заманеться.

США не вважають міждержавне об’єднання BRICS загрозою для себе. Про це у коментарі "Голосу Америки" повідомив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Видання зазначає, що на країни BRICS припадає 45% населення світу і 35% світової економіки. Однак у Білому домі з цього приводу не переймаються.

"Кожна країна може приймати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі. І ви знаєте, ми не розглядаємо угоду BRICS як якусь загрозу", – сказав Кірбі.

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Разом з тим представник адміністрації США визнав, що Росія намагається використовувати це міждержавне об’єднання для підтримки російської валюти та воєнної економіки.

Росія покладає великі плани на BRICS

Як писав УНІАН, раніше Росія оголосила про свій намір просувати створення нової системи міжнародних банківських платежів на базі блоку БРІКС. Москва не приховує, що таким чином вона прагне обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій Росія перебуває під санкціями.

Зокрема Москва хоче створити мережу комерційних банків, через які між країнами БРІКС можна було б проводити операції в місцевих валютах. Крім того росіяни хочуть створити центри взаємної торгівлі нафтою, природним газом, зерном та золотом.

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