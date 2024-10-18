Російський диктатор хоче розділити єдність світових лідерів навколо підтримки України та створити майданчик для просування російського бачення завершення війни.

Наступного тижня у місті Казань (РФ) відбудеться саміт БРІКС. Для Володимира Путіна це спосіб показати, що він не перебуває в міжнародній ізоляції, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам українських телеканалів, яке транслювалося в телемарафоні.

"БРІКС допомагає Путіну показати світові і передовсім своєму суспільству, що немає ізоляції Росії. Наприклад, приїхало 20 країн - маштабують в БРІКС+... Питання - на якому рівні вони приїдуть? Це дуже важливе питання. Я вважаю, що партнери повинні більше працювати, щоби до Путіна приїхали не всі на рівні лідерів. Мені здається, це важливо", - відзначив Зеленський.

При цьому, на переконання президента України, на зустрічі БРІКС "Путін буде робити все, аби запропонувати світові свою формулу закінчення війни".

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"І для того, щоби його формулу хтось підтримав, реально підтримав і погодився, для цього йому потрібен якийсь фундамент, і він розуміє, що якщо немає Сполучених Штатів, немає Європейського Союзу, у цілому - немає Європи... І є у нього великі питання з азійським простором. І арабські країни розділені. Є питання, де вони об'єднані, але вони все-одно розділені. І тому, йому потрібно було знайти якийсь майданчик. БРІКС - це зрозумілий для нього майданчик", - сказав Зеленський.

У цьому зв'язку, глава держави повідомив, що Путін буде використовувати БРІКС не для розбудови економічних відносин, а для просування його бачення як закінчити війну.

"А вже його бачення він буде прив'язувати до економічних здобутків інших країн, які входять в БРІКС або БРІКС+. Тих, хто будуть присутніми", - сказав Зеленський.

Президент України додав, що це є одною з найболючіших тем і проблемним питанням.

"Ми порушували це питання і з Білим домом, і я вважаю те, над чим працює Росія, щоб генсек ООН Гутерреш поїхав туди - це все погані моменти, погані сигнали, погані дзвіночки", - підкреслив Зеленський.

За його словами, водночас, Росія не може організувати саміт миру, бо не має такої великої підтримки як в України.

"Але, вони роблять початкове: давайте ми немов поспілкуємося на майданчику БРІКС. Але повірте мені, це просто буде начеб-то "неформальний" діалог про те, як закінчити війну. Тобто, вони ділять світ спеціально, хочуть розділити єдність навколо України світових лідерів. Ось що вони роблять", - наголосив Зеленський.

Росія педалює розширення БРІКС

Як повідомляв УНІАН, Путін прагне зробити БРІКС, до якої ввійшли Єгипет, Ефіопія, Іран та ОАЕ, а також Бразилія, РФ, Індія, Китай і Південна Африка, потужною противагою Заходу у світовій політиці та торгівлі. Зокрема Росія хоче створити платіжну систему на базі БРІКС.

Тим, хто відмовляється вступати в БРІКС, Росія вже почала створювати економічні проблеми. Зокрема під заборону вже потрапили овочі з Казахстану, який не схотів приєднуватися до організації.

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