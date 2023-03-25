Сторони обговорили шляхи завершення "української кризи", пишуть турецькі ЗМІ.

У суботу, 25 березня, лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними турецького видання Hurriyet, одна з тим розмови політиків стосувалася України.

"Стало відомо, що під час телефонної розмови лідери обговорили кроки щодо поліпшення турецько-російських відносин і розвитку подій з приводу російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

Також видання згадує, що під час переговорів Путін та Ердоган зачепили тему "зернової угоди", яку раніше Україна уклала з РФ за посередництва Туреччини та ООН.

У розмові Ердоган "подякував Путіну за його позитивне ставлення до продовження Чорноморської ініціативи", а також у черговий раз закликав завершити російсько-український "конфлікт" шляхом дипломатії, пишуть ЗМІ.

РФ продовжила "зернову угоду" з Україною через тиск Туреччини

Нагадаємо, що 30 січня 2023 року Росія фактично призупинила роботу так званого "зернового коридору", який був створений для експорту українського зерна 22 липня 2022 року. Тоді Україна підписала відповідну угоду з РФ за посередництва Стамбула, а також ООН.

Вже у березні 2023 року у Туреччині "натиснули" на РФ, вказавши, що Москва повинна продовжити зернову угоду з Україною.

14 березня Росія погодилася продовжити угоду ще на два місяці - на 60 днів, проте в адміністрації Путіна підкреслили, що це "жест доброї волі" з боку Кремля.

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