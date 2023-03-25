В'ячеслав Володін дуже сильно переживає через ордер на арешт Путіна.

Спікер Державної Думи Російської Федерації В'ячеслав Володін запропонував карати за співпрацю з Міжнародним кримінальним судом, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Він закликав законодавчо заборонити будь-яку діяльність МКС на російській території.

"Необхідно розробити зміни до законодавства, що забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння та підтримку МКС", - написав Володін у своєму Telegram-каналі.

Крім того, він запропонував укласти угоду з дружніми країнами, яка повинна передбачати взаємну відмову від роботи з МКС. Також російський політик нагадав, що у 2002 році США прийняли спецзакон про захист військових, згідно з яким не можна заарештувати або затримати американського громадянина і дозволяє Вашингтону почати вторгнення, якщо серед підсудних виявляться громадяни США.

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"Що стосується нашої країни, в Конституції Росії закріплений пріоритет національного законодавства над міжнародним. На території Росії не виконуються рішення Міжнародного кримінального суду, Європейського суду з прав людини та інших маріонеткових інститутів, використовуваних Вашингтоном для реалізації своїх інтересів. Враховуючи міжнародний досвід, правильно продовжити цю роботу", - підсумував Володін.

Ордер на арешт Володимира Путіна - що відомо

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у депортації українських дітей до Росії.

За словами головного прокурора МКС Каріма Хана, ордер на арешт Путіна довічний.

У Кремлі відразу ж відреагували надутими губами. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі це рішення "близько до серця" не приймають, а ордер на арешт Путіна - ще один "ворожий прояв".

Крім того, повідомляється, що на адресу МКС посипалися погрози після рішення про арешт Путіна. У відповідь у Міжнародному кримінальному суді лише висловили жаль з цього приводу.

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