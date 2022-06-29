Президент РФ домігся зворотнього, бажаючи бачити менше Альянсу біля кордонів.

На тлі того, що Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії в НАТО, генсек Альянсу Йенс Столнтеберг висловився про те, що президент РФ Путін не хотів цього розширення. Диктатор хотів бачити біля кордонів своєї країни менше НАТО, але отримав зовсім протилежне.

Про це Столтенберг заявив на прес-конференції після підписання Меморандуму між Туреччиною, Швецією та Фінляндією.

Так, генсек НАТО зазначив, що останні події є чітким посланням для Путіна. Диктатор повинен розуміти, що двері Альянсу відкриті й для інших країн, які РФ не хотіла б там бачити.

"Він хотів менше НАТО, але тепер президент Путін отримає більше НАТО біля російських кордонів", - сказав Столтенберг.

Питання вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: що відомо

Раніше повідомлялося, що Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина заблокувала процес.

Вона вимагає зняти з Туреччини санкції на постачання зброї і припинити підтримувати представники робочої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Гюлена.

Крім того, Туреччина відправила Фінляндії десять запитів на екстрадицію. Фінляндія запити задовольнила лише частково. Вчора, 28 червня, за підсумками переговорів у Мадриді, Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.