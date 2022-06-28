Фінляндія, Швеція та Туреччина "зобов’язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеки один одного".

За підсумками переговорів у Мадриді Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Про це повідомив президент Фінляндії Сауле Нііністьо.

Сьогодні в Мадриді, перед початком саміту НАТО, було проведено предметну зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон за підтримки Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Міністри закордонних справ підписали Меморандум про взаєморозуміння між нашими країнами, який підтверджує підтримку Туреччиною запрошення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО на Мадридському саміті цього тижня. Конкретні кроки для нашого вступу до НАТО будуть узгоджені між союзниками по НАТО протягом наступних двох днів, але тепер це рішення неминуче", - йдеться у повідомленні.

В меморандумі підкреслюється, що Фінляндія, Швеція та Туреччина "зобов’язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеки один одного".

"Я радий, що цей етап на шляху Фінляндії до членства в НАТО завершено. Тепер я з нетерпінням чекаю плідних дискусій щодо ролі Фінляндії в НАТО з нашими майбутніми союзниками тут, у Мадриді", - підкреслив Нііністьо.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання до військово-політичного блоку, однак Туреччина заблокувала цей процес.

Вона вимагає зняти з Туреччини санкції на постачання зброї і припинити підтримувати представників робочої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Гюлена.

Крім того, Туреччина відправила Фінляндії десять запитів на екстрадицію. Фінляндія запити Туреччини задовольнила лише частково.

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