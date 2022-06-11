Країна відправила лише двох осіб, яких вимагав видати турецький уряд.

Туреччина направила Фінляндії десять запитів про екстрадицію. Держава вимагає видати людей, яких вважає терористами. Скандинавська країна виконала запити лише частково — вислала двох осіб, яких не звинувачують у тероризмі.

Відповідною інформацією поділилося видання YLE.

За даними ЗМІ, до червня Фінляндія отримала від Туреччини десять запитів на екстрадицію. Скільки всього людей вимагає видати офіс Ердогана, невідомо.

Фінляндія дозволила виконати сім з десяти запитів, проте поки що до Туреччини відправили лише двох осіб. Їх звинувачують у сексуальних злочинах, а рішення екстрадувати людей, які вважаються в Туреччині терористами, Фінляндія поки не приймала. Виходить, запити Туреччини країна задовольнила лише частково.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО. У той же день посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина своєю опозицією заблокувала процес.

Уряд Реджепа Тайїпа Ердогана вимагає від скандинавських країн зняти з Туреччини санкції на постачання зброї і припинити підтримувати терористів. Тут маються на увазі представники робочої партії Курдистану і Руху Фетхуллаха Гюлена.

Президент Туреччини вже заявив, що поки не будуть виконані вимоги його країни, Фінляндія і Швеція на стануть членами НАТО.

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