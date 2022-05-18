Туреччина заблокувала початкові переговори щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Через позицію Анкари з'явилася ймовірність, що пройти стартовий етап розгляду заявок держав протягом одного або двох тижнів не вийде. А саме на це розраховував генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг. Найближчим часом очікуються активні дипломатичні дискусії з цього приводу.
Відповідною інформацією поділилося видання Financial Times з посиланням на джерело, обізнане в питанні.
Посли НАТО зустрілися сьогодні, 18 травня, з метою розпочати переговори про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу відразу після подання їх заявок. Однак опозиція Анкари зупинила будь-які потенційні голосування.
Через відстрочку виникають сумніви, що початковий етап схвалення вдасться пройти за один або два тижні, як розраховував Столтенберг. Зараз генсек готує грунт для декількох днів напружених переговорів з цього приводу між США, Туреччиною, Фінляндією і Швецією.
Заявки скандинавських держав повинні ратифікувати всі 30 членів НАТО. Але процес почнеться тільки після того, як Альянс випустить протокол про приєднання і офіційно запросить обидві країни.
У НАТО відмовилися від коментарів Financial Times щодо отриманої інформації. Організація обмежилася повторенням слів Столтенберга: "Необхідно враховувати інтереси безпеки всіх союзників, ми сповнені рішучості опрацювати всі питання і прийти до швидкого вирішення".
Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: що відомо
- У середині травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган несподівано заявив, що його країна не може підтримати розширення НАТО, тому що Фінляндія і Швеція виступають "домом для багатьох терористичних організацій".
- Після цього США почали з'ясовувати позицію Анкари щодо вступу скандинавських країн до Альянсу. А генсек НАТО повідомив, що Туреччина не блокуватиме заявки Фінляндії та Швеції.
- Тим часом голова провідної фракції Європарламенту — Європейської народної партії — Манфред Вебер попередив про потенційну ізоляцію Туреччини в НАТО, якщо вона заблокує прийом Фінляндії та Швеції.