Перший етап схвалення заявок, ймовірно, не вийде пройти в найближчі тижні через позицію Анкари.

Туреччина заблокувала початкові переговори щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Через позицію Анкари з'явилася ймовірність, що пройти стартовий етап розгляду заявок держав протягом одного або двох тижнів не вийде. А саме на це розраховував генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг. Найближчим часом очікуються активні дипломатичні дискусії з цього приводу.

Відповідною інформацією поділилося видання Financial Times з посиланням на джерело, обізнане в питанні.

Посли НАТО зустрілися сьогодні, 18 травня, з метою розпочати переговори про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу відразу після подання їх заявок. Однак опозиція Анкари зупинила будь-які потенційні голосування.

Через відстрочку виникають сумніви, що початковий етап схвалення вдасться пройти за один або два тижні, як розраховував Столтенберг. Зараз генсек готує грунт для декількох днів напружених переговорів з цього приводу між США, Туреччиною, Фінляндією і Швецією.

Заявки скандинавських держав повинні ратифікувати всі 30 членів НАТО. Але процес почнеться тільки після того, як Альянс випустить протокол про приєднання і офіційно запросить обидві країни.

У НАТО відмовилися від коментарів Financial Times щодо отриманої інформації. Організація обмежилася повторенням слів Столтенберга: "Необхідно враховувати інтереси безпеки всіх союзників, ми сповнені рішучості опрацювати всі питання і прийти до швидкого вирішення".

Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: що відомо

У середині травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган несподівано заявив, що його країна не може підтримати розширення НАТО, тому що Фінляндія і Швеція виступають "домом для багатьох терористичних організацій".

Після цього США почали з'ясовувати позицію Анкари щодо вступу скандинавських країн до Альянсу. А генсек НАТО повідомив, що Туреччина не блокуватиме заявки Фінляндії та Швеції.

Тим часом голова провідної фракції Європарламенту — Європейської народної партії — Манфред Вебер попередив про потенційну ізоляцію Туреччини в НАТО, якщо вона заблокує прийом Фінляндії та Швеції.

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