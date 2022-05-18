В Альянсі назвали це історичним кроком.

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Як повідомляється на сторінках "Швеція в НАТО" та "Фінляндія в НАТО" в Twitter, заявки були передані послами цих країн при Альянсі.

"Історичний день! Сьогодні Швеція і Фінляндія передають листи, в яких виражається зацікавленість їх країн в подачі заявок на членство в НАТО", - сказано в повідомленні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у своєму Twitter написав, що для нього велика честь приймати заявки на членство від цих країн.

"Це хороший день у критичний час для нашої безпеки. Ваші заявки - історичний крок", - зазначив він.

На сайті Альянсу уточнюється, що передача відбулася в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Розширення НАТО: що відомо

Як писав УНІАН, 15 травня стало відомо, що Фінляндія і Швеція офіційно вирішили вступити в НАТО.

Росія і Туреччина засудили таке рішення. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО викликає стурбованість у Кремля. Також в РФ відкрито погрожували обом країнам військовим вторгненням, якщо вони наважаться на вступ до НАТО.

16 травня президент Російської Федерації Володимир Путін сказав, що відповідь країни на вступ до НАТО Швеції та Фінляндії залежатиме від розширення інфраструктури цього військово-політичного блоку.

Президент Туреччини (країна є членом НАТО) Реджеп Таїп Ердоган несподівано заявив, що Туреччина не може підтримати розширення НАТО, тому що Фінляндія і Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".

Позиція Туреччини вже викликала подив серед країн-партнерів НАТО. Зокрема, в Держдепі США вже заявили, що "працюють над проясненням позиції Туреччини щодо потенційного вступу до НАТО Швеції та Фінляндії".