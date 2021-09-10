Нардеп нагадав про закриті канали за рішенням РНБО заклеєним ротом.

Депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович заклеїв свій рот медичним пластиром нібито на знак протесту проти підсанкційних каналів Медведчука.

Дивакуватий перформанс друг Медведчука влаштував у прямому ефірі політичного ток-шоу на каналі Україна 24.

Гості обговорювали поїздку Зеленського до США та її результати, тоді як Рабінович взяв слово.

Нардеп нагадав про закриті канали за рішенням РНБО заклеєним ротом. При цьому політик подякував журналістам, що ті, мовляв, не злякалися й проявили "мужність", запросивши його на ефір.

Рабінович стверджував, що нібито через нього канали й закрили, але потім згадав про "свободу слова", і що ці ЗМІ насправді критикували владу. На знак підтримки звільнених співробітників телеканалів член ОПЗЖ заклеїв собі рот.

"Я з великою повагою ставлюся до вашої передачі, дякую вам. На знак протесту проти цих 1500 я сиджу на передачі так, як сидить 9/10 нашої країни, – з заклеєним ротом", – сказав наостанок Рабінович.

Раніше Рабінович влаштував провокацію просто за трибуною у Раді, заспівавши радянську пропагандистську пісеньку.

У лютому канали "NewsOne", "112 Україна" та "ZIK", що входять до медіапулу членів ОПЗЖ Тараса Козака й Віктора Медведчука, закрили за рішенням Ради нацбезпеки України.

Тоді ж санкції були запровадженні проти самих Медведчука й Козака.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що у влади з’явилися претензії щодо джерел фінансування ЗМІ, пов’язаних з політиками ОПЗЖ, й звинуватив співробітників медіапулу Медведчука у пропаганді.

Міністр культури Олександр Ткаченко, своєю чергою, наголосив, що журналісти відпрацьовували "темники Кремля".

Згодом усі канали, а також їхнє "дзеркало" "Перший незалежний", зникли з трансляцій в Україні; три канали були заблоковані на прохання Мінкульту й у YouTube.

Автор: Яна Ставська