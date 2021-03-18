На початку березня Рабінович опублікував мапу без Криму та з невизнаними "республіками" бойовиків.

Правоохоронці відкрили справу проти одного з лідерів від «Опозиційної платформи – За життя» Вадима Рабіновича за зверненням депутатки від «Голосу» Соломії Бобровської.

Про це вона повідомила у Facebook.

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В Офісі генпрокурора уточнили, що провадження відкрито за статтею про посягання на територіальну цілісність.

«12 березня генпрокурором за вказаною заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про факт вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 110 ККУ», – йдеться у відповіді на запит.

Що передувало

На початку березня Рабінович опублікував у соцмережі мапу без Криму та з невизнаними «республіками» проросійських бойовиків.

Депутат досить жорстко поділив країну на тих, хто розмовляє українською, російською і суржиком (начебто «російсько-українською говіркою»).

Наступного ж дня на публікацію відреагувала Служба безпеки. У відомстві анонсували перевірку інформації.

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Автор: Яна Ставська