За словами секретаря РНБО, їхній власник невідомо звідки знайшов кошти на їх придбання, і жодних утисків свободи слова в цьому немає.

Три проросійські канали в Україні закрили, тому що їхній власник невідомо звідки знайшов кошти на їх придбання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура, медіа, туризм» у Києві заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

“Що стосується закриття каналів, то хочу наголосити, що ми їх закривали не через свободу слова, а через те, що пан, який є власником цих каналів, все життя пропрацював на митниці і сталося так, що він зміг придбати собі три канали, користування якими коштує цифри з багатьма нулями”, - сказав він.

Своєю чергою, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зауважив, що ці телеканали мали в своєму контенті дуже мало реклами.

“Ми робили аналіз “медведчуківських” каналів, заповнюваність рекламних блоків там 1,6%, на звичайних — 85-90%”, - сказав він.

Данілов на це додав: “Там мова йде зовсім про інші речі. Їх не цікавить рекламний бюджет, вони займалися суто пропагандою”.

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк