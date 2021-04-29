Депутат завершив виступ стрічкою зі звернення Молотова 1941 року.

Депутати від партії «Опозиційної платформи – За життя» під час пленарного засідання Ради вийшли до трибуни з портретами начебто родичів, загиблих у Другій світовій війні.

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Слово взяв нардеп Вадим Рабінович, заявивши, що Україна не повинна забувати справжніх героїв. Далі представник ОПЗЖ розповідав про дідів, котрі «не лякалися дивитися в очі смерті заради перемоги».

Рабінович зазначив, що взяв з собою фото батька, а його колеги – родичів і «видатних полководців» СРСР.

Депутат завершив виступ стрічкою зі звернення голови Ради комісарів СРСР В'ячеслава Молотова 1941 року.

«Нас в Україні – абсолютна більшість. І ми маємо це продемонструвати 9 травня, щоб усі бачили! Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Насамкінець запам’ятайте: враг будет разбит, победа будет за нами!» – сказав Рабінович.

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Автор: Яна Ставська