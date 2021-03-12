Олександр Ткаченко висловив сумнів у тому, що "100 журналістів за одну гривню можуть започаткувати канал".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, чому канал "Перший незалежний" був закритий. Його створили журналісти заблокованих "каналів Медведчука".

Про він повідомив у ток-шоу "Право на владу".

Олександр Ткаченко висловив сумнів у тому, що "100 журналістів за одну гривню можуть започаткувати канал".

"По-перше, ці журналісти, які працювали на трьох закритих каналах, навряд чи їхня робота відповідає елементарним стандартам журналістики. Так само, як і навряд чи ці медіа, які діяли за темниками Кремля, можна назвати вільними медіа чи медіа, які варто захищати", - пояснив він.

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Телеканал «Перший незалежний» запустили в ефір о 18:00 за київським часом. Як повідомили представники медіахолдингу в коментарі ЗМІ, «Перший незалежний» об’єднав ZIK, NewsOne та 112 Україна, що перебувають під санкціями України через створення загрози національній безпеці.

Хто власники нового телеканалу

Власниками львівського каналу «Перший незалежний» 23 лютого стали співробітники медіахолдингу Тараса Козака. Зокрема, в каналу змінився власник: ним стало ТОВ «Медіахолдинг Новини», створене 18 лютого 100 працівниками «каналів Медведчука».

За інформацією Детектор медіа, керівником ТОВ «Тайм Медіа», яке продало львівський канал «Перший незалежний» співробітникам «каналів Медведчука», став менеджер медіагрупи Тараса Козака Павло Єгоричев.

Єгоричев також є директором ТОВ «Новий формат ТВ» та головою у ТОВ «ТВ Вибір», які входять до складу медіагрупи Козака. Зокрема, ці ТОВ володіють ліцензіями та мовлять під логотипом «112 Україна».

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

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Автор: Олег Давигора