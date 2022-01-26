Ярослав Железняк зазначив, що в парламенті багато хворих на COVID-19.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк заявляє, що наступного тижня Верховна Рада України може "піти на карантин до 15 лютого" через коронавірус.

Про це політик написав у своєму Telegram-каналі.

"Наступний пленарний тиждень: тільки відкриття сесії, кілька голосувань і Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина - велика кількість хворих (очевидно, мається на увазі COVID-19 - УНІАН)", - заявляє парламентарій.

Як відомо, наступний тиждень 31 січня - 4 лютого є для парламенту пленарним.

Читайте також У ДБР викликали Порошенка на новий допит у "вугільній" справі: названо дату Коронавірус в Раді - що відомо

Станом на 4 грудня 2021 року-19 хворіли 26 народних депутатів і 67 працівників Апарату Верховної Ради.

При цьому 6 січня спікер українського парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що вдруге захворів COVID-19.

"Новий рік почався з нових клопотів - коронавірус 2.0. Поки самопочуття нормальне. Зробив тест тільки тому, що у дочки вчора піднялася температура", - зазначив Стефанчук.

17 січня голова Верховної Ради України повідомив про своє одужання від COVID-19.

Читайте також В Євросоюзі змінили правила для подорожей в умовах пандемії Ситуація з коронавірусом в Україні - що відомо

В Україні за минулу добу виявили 24 321 нових випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 2809 дітей та 642 медпрацівники. При цьому госпіталізовано 3073 людини; зафіксовано 141 летальний випадок, а видужали 5514 осіб. Крім цього, проведено тестувань за добу - 157 918.

Вас також можуть зацікавити новини: