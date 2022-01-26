Співак повідомив про перенесення на невизначений період двох концертів. При цьому він уточнив, що переносить хворобу легко.

Легендарний британський співак Елтон Джон інфікувався коронавірусом.

Про це він повідомив у Instagram. Співак зазначив, що переносить хворобу в легкій формі, тому що вакцинувався, а також зробив бустерне щеплення від коронавірусу.

У зв'язку з цим Елтон Джон повідомив про перенесення на невизначений період двох концертів. При цьому співак сподівається, що до наступного шоу, наміченого на 29 січня в Арканзасі (США), він встигне одужати.

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"Перенесення шоу - це завжди величезне розчарування, і я приношу вибачення кожному, хто через це відчув незручність, але я дбаю про свою безпеку і моєї команди", - йдеться в повідомленні зірки.

В даний час 74-річний Елтон Джон проводить світове турне під назвою Farewell Yellow Brick Road, яке стане останнім в його музичній кар'єрі.

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