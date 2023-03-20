Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення закону №6464 проголосували 286 депутати за мінімально необхідних 226.
Згідно з пояснювальною запискою, пропонується імплементувати до національного законодавства положення щодо можливості витребування судом інформації про походження і мережі розповсюдження товарів чи послуг, що порушують право інтелектуальної власності.
Також в законопроекті йдеться про застосування попередніх судових заборон щодо посередників, чиї послуги використовуються відповідачем при порушенні права інтелектуальної власності.
Крім того, йдеться про можливості застосування разового грошового стягнення замість способів захисту, а також щодо принципів відшкодування правовласнику заподіяної майнової шкоди шляхом відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником, або виплати компенсації, та/або немайнової (моральної) шкоди.
Також йдеться про можливості доведення до загального відома інформації щодо порушення прав інтелектуальної власності та змісту судового рішення.
Євроінтеграція України - новини, які варто знати
Український парламент вже ухвалив низку законів, необхідних для євроінтеграції.
23 червня минулого року Україна отримала від Європейської ради статус кандидата на членство у ЄС. Київ також отримав сім рекомендацій, які потрібно виконати на шляху до вступу у Євросоюз.
17 січня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Київ найближчим часом завершить виконання отриманних рекомендацій. За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, українська держава показує хороший прогрес у виконанні цих рекомендацій.
Варто зазначити, що колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що Україна не може швидко поповнити лави держав-членів ЄС.