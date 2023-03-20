Законопроект підтримали понад 280 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення закону №6464 проголосували 286 депутати за мінімально необхідних 226.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується імплементувати до національного законодавства положення щодо можливості витребування судом інформації про походження і мережі розповсюдження товарів чи послуг, що порушують право інтелектуальної власності.

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Також в законопроекті йдеться про застосування попередніх судових заборон щодо посередників, чиї послуги використовуються відповідачем при порушенні права інтелектуальної власності.

Крім того, йдеться про можливості застосування разового грошового стягнення замість способів захисту, а також щодо принципів відшкодування правовласнику заподіяної майнової шкоди шляхом відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником, або виплати компенсації, та/або немайнової (моральної) шкоди.

Також йдеться про можливості доведення до загального відома інформації щодо порушення прав інтелектуальної власності та змісту судового рішення.

Євроінтеграція України - новини, які варто знати

Український парламент вже ухвалив низку законів, необхідних для євроінтеграції.

23 червня минулого року Україна отримала від Європейської ради статус кандидата на членство у ЄС. Київ також отримав сім рекомендацій, які потрібно виконати на шляху до вступу у Євросоюз.

17 січня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Київ найближчим часом завершить виконання отриманних рекомендацій. За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, українська держава показує хороший прогрес у виконанні цих рекомендацій.

Варто зазначити, що колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що Україна не може швидко поповнити лави держав-членів ЄС.

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