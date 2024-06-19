Законопроєкт підтримали 247 народних депутатів.

Верховна Рада 19 червня підтримала законопроєкт про військову поліцію у першому читанні, повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада прийняла в першому читанні закон №6569-д про створення Військової поліції. За основу – 247", – зазначив він.

Військова поліція – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 червня зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і 6570-д про створення в Україні військової поліції.

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Водночас 31 травня комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт про військову поліцію №6569-д і супровідний законопроєкт №6570-д, який передбачав внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу.

У червні Міністерство оборони України закликало народних депутатів невідкладно розглянути законопроєкт про військову поліцію.

Законопроєкти передбачали право військової поліції:

тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автодоріг;

зупиняти і проводити поверхневу перевірку транспорту, перевірку у водіїв документів на право користування та керування авто;

проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури – у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом.

Війна – останні новини

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