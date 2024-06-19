Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк зазначила, що направлення естонських військових в Україну не є "червоною лінією" для країни.

Естонія готова говорити про відправлення своїх військ в Україну. Про це сказала посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв'ю РБК-Україна, відповідаючи на запитання, яка позиція країни щодо відправлення західних військ в Україну, зокрема естонських.

"Ми сказали, що готові це обговорювати. Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського союзу, і наші лідери, я маю на увазі, особливо Міністерство оборони, вони це обговорюють, і нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого", - зазначила Кольк.

Вона нагадала, що Естонія готувала зараз українських інструкторів на своїй землі.

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Як повідомляв УНІАН, Естонія посідає перше місце у світі за обсягом допомоги Україні у відношенні до ВВП країни.

Раніше радник президента з національної безпеки Естонії Мадіс Ролл заявив, що уряд країни "серйозно" обговорює зокрема можливість відправки військ у західну Україну, щоб узяти на себе непрямі бойові, "тилові" функції українських військ з метою звільнити їх для боротьби на фронті. Він сказав, що наразі виконавча влада проводить аналіз такого можливого кроку, і хоча Естонія вважала за краще б вчиняти такі дії в рамках повної місії НАТО - "щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість", - він не виключив, що Естонія діятиме у складі меншої коаліції.

Як відомо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Євросоюзі обговорюють відправку західних військ в Україну.

Вже в червні Макрон сказав про готовність направити в Україну військових інструкторів, додавши, що це робитиме не тільки Франція, вже багато партнерів дали свою згоду на участь у коаліції.

Литва може навчати війська в Україні, якщо буде потрібно, заявила прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте.

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