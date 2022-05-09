Раптовий гість: як Трюдо побачив Київ воєнного часу та познайомився з Патроном

Неочікуваний для загалу візит Джастіна Трюдо до Києва відбувся вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України. Канадський прем’єр відвідав звільнений від окупантів Ірпінь, взяв участь у піднятті канадського прапора біля будівлі посольства в Києві та дав спільну з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференцію.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо поповнив перелік сміливих візитерів до Києва у ці травневі дні, які наразі вважаються днями підвищеної небезпеки. Його спільна з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференція відбулася в Маріїнському палаці - острівку краси у середмісті воєнного часу.

Усміхнений і без краватки, Трюдо давав відчуття, що приніс добрі новини, і що скоро все налагодиться. Своїм зовнішнім виглядом – хоч і в піджаку, але з розстібнутим верхнім ґудзиком сорочки – він асимілювався з мілітарі-стилем Зеленського. Президент України кольорам хакі не зраджує. На прес-конференцію з Трюдо він підкотив рукави, неначе демонструючи свою зібраність та готовність розбиратися зі справами.

Зеленський зауважив, що відвідувати Україну та Київ під час повномасштабної війни Росії проти України - це дуже важливий жест підтримки. Він зазначив, що під час своєї зустрічі вони з прем'єром Канади обговорювали зокрема питання звільнення України від окупантів, оборонну підтримку для України від Канади та економічну підтримку для України.

Водночас Джастін Трюдо наголосив на підтримці Канадою України. Говорячи про свій візит до Ірпеня, він підкреслив, що на власні очі побачив, що там накоїли російські військові.

"Ми також побачили те, яким чином українці дали відсіч росіянам. Як вони відбудовують: не лише свої домівки, але все своє місто і все місто Київ за собою", - сказав він.

Прем’єр-міністр Канади наголосив, що президент Росії Володимир Путін "дійсно несе відповідальність за огидні військові злочини".

Трюдо також висловив захоплення всіма матерями України, які "втратили дітей в цьому жахливому конфлікті, і тими, які вийшли на передній край фронту, і які борються зараз за своє майбутнє і майбутнє своїх дітей".

"Сьогодні ми надали доволі потужний сигнал всьому світу, що Канада як партнер і друг буде продовжувати стояти поруч з Україною. Пан президент Зеленський, весь народ України показали свою витривалість, свою змогу дати відсіч. І ми всі захоплюємося ними по всьому світу. Ми будемо поруч з вами", - запевнив він і додав, що Путін та його поплічники "побачать, що Україна переможе".

Очільник уряду Канади наголосив, що звірства російської армії в Україні лише посилюють бажання забезпечити програш Путіна. Трюдо підкреслив, що своїми діями Путін ганьбить пам'ять людей, які віддали своє життя в боротьбі проти фашизму.

"Зараз ми святкуємо День перемоги в Європі. Коли десятки років тому солдати з країн-союзників, з України, з Росії, стояли пліч-о-пліч і побороли фашизм. А те, що робить сьогодні Володимир Путін ці останні тижні, приносить ганьбу на світлу пам'ять тих мільйонів, мільйонів росіян, які віддали своє життя в ім'я свободи. Це те, що залишить Путін в Європі", - наголосив прем’єр Канади.

Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції не міг не згадати про Маріуполь, проте зазначив, що "розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь на сьогодні неможливо". Але додав, що "ми повернемо всі наші території, коли буде така можливість".

У рамках заходу президент нагородив державними нагородами українських рятувальників, які працюють над розмінуванням територій. Голова уряду Канади також щиро і по-дружньому тиснув руку рятувальникам під час нагородження, а не стояв відсторонено в кутку.

Нагороду отримав і відомий песик-сапер Патрон, який замилував і Зеленського, і Трюдо. Патрон навіть гавкнув на Трюдо, про що прем’єр згодом пожартував: "Ми будемо надавати [Україні] все, що необхідно, а також будемо фінансувати зусилля з розмінування. Дарма, що на мене собака гавкав, коли я про це казав". Можливо, керівникам держав варто було запастися собачими смаколиками, щоб завоювати прихильність Патрона і не бути обгавканими…

Далеко не про всі брифінги чи прес-конференції можна скласти якусь особливу думку. Адже зазвичай це просто виступ і відповіді на запитання. Це новини, і все. Але цей захід справив враження присутності справжнього друга України та українців. Як відомо, Трюдо полюбляє яскраві шкарпетки. Тож варто сподіватись, скоро до України прийде мир, а під час наступного візиту до Києва канадський прем’єр поповнить свою колекцію шкарпетками українських виробників.

Таня Поляковська