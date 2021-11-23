Він зазначає, що брав участь "у всіх виборах" і "порушувати цю традицію" не буде.

Екс-голова Верховної Ради України, позафракційний народний депутат Дмитро Разумков натякнув, що піде на президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу "Наш".

Відповідаючи на запитання щодо президентських рейтингів та того, чи буде він висуватися на майбутніх президентських виборах, Разумков сказав:

"Я у всіх виборах брав участь. Не буду порушувати цю традицію".

Читайте такожРазумков розповів, чим займається після відставки з посади спікера ВРЯк повідомляв УНІАН, 7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови парламенту.

5 листопада стало відомо, що Разумков створює в парламенті міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика".

8 листопада Разумков у Facebook опублікував список з 25 нардепів, 24 з яких увійшли до МФДО, більшість з яких - депутати фракції "Слуга народу".

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Автор: Таня Поляковська