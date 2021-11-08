Поки що у списку МФО "Розумна політика" 25 нардепів, більшість – зі "Слуги народу".

Екс-спікер парламенту Дмитро Разумков оприлюднив прізвища нардепів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання "Розумна політика".

На своїй сторінці в Facebook він також опублікував лист про створення цього обʼєднання на імʼя голови парламенту.

"Звернення про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже знаходиться на розгляді керівництва Парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення!" – написав він.

Крім Разумкова, у списку значиться: Володимир Козак ("Слуга народу"), Василь Мокан ("Слуга народу"), Роман Соха ("Слуга народу"), Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина"), Неллі Яковлєва ("Слуга народу"), Оксана Дмитрієва ("Слуга народу"), Валерій Божик ("Слуга народу"), Дмитро Микиша ("Слуга народу", далі – СН), Артем Дмитрук (СН), Володимир Кабаченко ("Батьківщина"), Ольга Саладуха (СН), Олег Воронько (СН), Олександр Бакумов (СН), Людмила Буймістер (позафракційна), Ольга Коваль (СН), Дарʼя Володіна (СН), Михайло Новіков (СН), Роман Бабій (СН), Аліна Загоруйко (СН), Костянтин Касай (СН), Дмитро Гурін (СН), Євген Петруняк (СН), Іван Юнаков (СН), Михайло Крячко (СН).

Нагадаємо, що 5 листопада стало відомо про створення Разумковим обʼєднання "Розумна політика". Участь у ньому підтвердила виключена з фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер.

Після зняття Разумкова з посади голови парламенту він неодноразово говорив, що буде формувати власну політичну силу.

Раніше перший заступник голови фракції "СН" Андрій Мотовиловець заявив, що нардепи від "Слуги народу", які захочуть приєднатися до міжфракційного об’єднання позафракційного депутата Дмитра Разумкова, повинні скласти мандат і йти на вибори.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він залишився працювати в парламенті як депутат.

Новим головою Ради обрали Руслана Стефанчука.

Автор: Вікторія Гордієнко