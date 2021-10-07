Як наголосив колишній голова парламенту, якщо послухати депутатів від партії "Слуга народу", то він винний в усіх проблемах у країні.

Колишній голова українського парламенту Дмитро Разумков вважає, що його б "уже закривали", а не звільняли, якби він брав гроші "в конвертах".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка щодо того, чи справді депутатам від "Слуги народу" доплачують "у конвертах".

Разумков наголосив, що за більш як два роки на посаді спікера не брав жодних коштів "ні від олігархів, ні від когось іншого".

При цьому, усміхаючись, він зазначив:

"Якщо б брав, то мене зараз не знімали (йдеться про звільнення з посади голови ВР – УНІАН), а вже закривали".

Екс-спікер наголосив, що гроші йому ніхто не приносив.

Відповідаючи на запитання депутатів з приводу того, що колеги по партії "Слуга народу" звинуватили його в багатьох проблемах і мають до нього низку претензій, Разумков пожартував:

"Коли я слухав колег, то в мене виникало питання: "Крепость тоже я развалил?" - як зазначалося в радянському фільмі".

При цьому колишній голова Ради, вочевидь, мав на увазі цитату героя фільму "Кавказька полонянка", яка в оригіналі звучить як "Каплицю теж я розвалив?" (рос. "Часовню тоже я развалил?")

Читайте такожТищенко заперечив затримку літака в Ужгород цитатою з радянського фільму і двічі в ній помиливсяТакож, за словами Разумкова, добре, що не було ухвалено положення щодо імперативного мандату, бо тоді б дискусій в сесійній залі під час обговорення питання про відставку було б набагато менше.

Відставка Дмитра Разумкова: що відомо

30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Однак згодом у "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення про підписні листи щодо відставки Разумкова - особиста ініціатива лише голови фракції Давида Арахамії. З приводу цього спікер згодом потролив "слуг".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про начебто пропонування депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку голови ВР і планують розпочати відповідну процедуру.

4 жовтня голова Верховної Ради повідомив про запуск процедури відкликання спікера з посади. 5 жовтня депутати відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.

7 жовтня народні депутати відправили Дмитра Разумкова у відставку з посади голови Верховної Ради. "За" відповідне рішення проголосували 284 нардепи.

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Автор: Надя Пришляк