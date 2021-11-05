В об'єднанні буде 25 депутатів.

Екс-голова Верховної Ради, позафракційний народний депутат Дмитро Разумков створює в парламенті міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика".

Цю інформацію в коментарі УНІАН підтвердила його прес-секретар Ольга Туній.

"У Верховній Раді з'явиться "Розумна політика". Буде туди входити 25 народних депутатів", - зазначила вона.

Туній зауважила, що документи про створення депутатського об'єднання, ймовірно, вже направлені спікеру парламенту.

Читайте такожВакцинована нардеп Устінова захворіла на COVID-19Передбачається, що Разумков очолить це об'єднання.

Ймовірно, до нього увійдуть, зокрема, народні депутати від "Слуги народу" Олег Воронько, Артем Дмитрук, Василь Мокан та Неллі Яковлєва, депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко та позафракційний депутат Людмила Буймістер.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він залишиться працювати в парламенті як депутат.

Новим головою Ради обрали Руслана Стефанчука.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Таня Поляковська