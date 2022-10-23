За його словами, саме тому потрібно молитися за російського диктатора та окупантів.

Російський патріарх Кирило знову вибухнув порцією маячні. Цього разу він заявив, що Росію "хочуть стерти з лиця Землі".

Про це він заявив під час однієї з проповідей у храмі.

За його словами, зараз Росія проходить важкий шлях випробувань, коли вороги "намагаються з нею покінчити".

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"Деякі вважають, що наступив час, коли можна покінчити з Росією. А чому? А тому, що це альтернативний погляд на світ, на Бога, на людину. Він не вкладається в рамки тієї запрограмованої системи, яка виключає Бога з життя людей. Тому, звісно, Росія для багатьох - більмо на оці. Те, що сьогодні відбувається - це не просто чергова військова кампанія та напруження. Створюється враження, що багатьом захотілося стерти з лиця Землі Русь православну", - заявив руснявий патріарх.

Тому він заявив, що треба молитися за диктатора Володимира Путіна та окупантів, які вбивають українців. Війну Росії проти України Кирило назвав "битвою, у яку ми (росіяни - УНІАН) не по власній волі вступили".

РПЦ під час війни в Україні

Як писав УНІАН, РПЦ відкрито підтримує криваву війну, розв'язану Росією проти України.

Приміром, сповіщалося, що у храмах РПЦ парафіянам пропонують вирішити фінансові труднощі, відправившись на загарбницьку війну проти України. Також повідомлялося, що очільник РПЦ Патріарх Кирило переконував вірян, що загибель у війні в Україні "змиє" з росіян усі гріхи.

В травні УПЦ Московського патріархату заявила про свою самостійність та незалежність від РПЦ. Утім, за інформацією ЗМІ, священики УПЦ досі підтримують зв’язок з РПЦ, зокрема, з Патріархом Кирилом, який підтримує криваву війну проти України. Відбувається і обмін пропагандистською інформацією, у якій виправдовуються злочини Росії.

Україна запровадила санкції проти Патріарха Кирила та інших представників РПЦ.

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