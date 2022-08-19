У церкві розмістили рекламу Міноборони Росії, де агітують чоловіків підписувати контракт.

У храмах РПЦ парафіянам ненав'язливо пропонують вирішити фінансові труднощі, відправившись на загарбницьку війну проти України.

Про це пише телеграм-канал NEXTA Live.

У церкві розмістили рекламу Міноборони Росії, де агітують чоловіків підписувати контракт.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 липня уряд Великобританії запровадив нові санкції щодо Російської Федерації. Окремо, обмеження торкнуться глави російської православної церкви патріарха Кирила.

8 липня Канада оголосила про введення додаткових санкцій проти російських агентів дезінформації і пропаганди у зв'язку з незаконним і невиправданим вторгненням Росії в Україну. В санкційному списку виявився знову таки патріарх Кирило.

Вас також можуть зацікавити новини: