Українських священиків запрошували до Москви.

УПЦ МП, яка нібито відхрестилася від російської церкви і заявила про свою самостійність, так і не позбулася залежності від Москви.

Про це повідомляє "Главком", з посиланням на представників УПЦ МП.

За інформацією видання, Управління справами московської патріархії РПЦ досі розсилає єпархіям Української православної церкви обов’язкові до виконання циркуляри про захист церковних чеснот. У них виправдовується війна, зокрема, із цих послань випливає, що у жертвах російських ракетних ударів винні богохульні більшовики, які, за версією Кремля, "створили Україну".

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Крім цього, українських священиків запрошують до Москви. Зокрема, 11 травня 2022 року Патріарх Кирило запросив всіх архієреїв на Божественну літургію та Міжнародні освітні читання.

Також представники РПЦ і окремі представники УПЦ МП продовжують обмінюватися вітаннями з нагоди різних свят. Зокрема, Патріарх РПЦ Кирило та Голова зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату Митрополит Волоколамський Іларіон привітали Митрополита Кіровоградського та Новомиргородського Іоасафа з Великоднем.

А Митрополит Володимир-Волинський та Ковельський Володимир привітав з Великоднем Начальника Російської Духовної Місії та Єрусалиму Архімандрита Олександра. Та й сам отримав привітання від Феофілакта, архієпископа П'ятигорського та Черкеського.

Деякі представники УПЦ МП також зустрічаються з московським "начальством". Як пише "Главком", одіозний настоятель Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло (Лебідь) їздив до Анталії, де мав контакти з представниками РПЦ.

Митрополит Роменський і Буринський Іосиф під час повномасштабної війни також їздив до Росії, кажуть джерела "Главкому". За інформацією журналістів, він виконує роль "зв’язкового" між Митрополитом Бориспільським та Броварським Антонієм (Паканичем) та верхівкою РПЦ, зокрема, Патріархом Кирилом. Також журналісти стверджують, що Іосиф має паспорт РФ.

УПЦ МП під час повномасштабного вторгнення

Як писав УНІАН, РПЦ відкрито підтримує криваву війну, розв'язану Росією проти України. Приміром, сповіщалося, що у храмах РПЦ парафіянам пропонують вирішити фінансові труднощі, відправившись на загарбницьку війну проти України. Також повідомлялося, що очільник РПЦ Патріарх Кирило переконував вірян, що загибель у війні в Україні "змиє" з росіян усі гріхи.

В травні УПЦ МП заявила про свою самостійність та незалежність від РПЦ. Предстоятель ПЦУ Епіфаній тоді наголошував, що це не відповідає дійсності.

Під час повномасштабної війни з'являлися численні повідомлення про те, що священики УПЦ МП виявилися колаборантами. Зокрема, у Мелітополі представники церкви сприяли проведенню незаконної паспортизації, яку проводили окупанти. А очільник Тульчинської єпархії УПЦ МП Митрополит Іонафан зберігав у себе російську пропагандистську літературу і поширював пропаганду серед вірян.

Наразі у низці міст України (Конотоп, Львів, Бровари та інші) діяльність УПЦ МП нині заборонено

Після повномасштабного вторгнення чимало громад УПЦ МП перейшли до Православної церкви України. За даними опитування, станом на початок серпня понад 50% українців ідентифікують себе вірянами ПЦУ. Лише 4% зараховують себе до Української православної церкви Московського патріархату. Окремі представники УПЦ намагалися перешкодити переходу громади до ПЦУ.

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