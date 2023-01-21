Міністр оборони України прогнозує, що "продовження буде".

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про відверту розмову щодо танків Leopard 2 з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Про це Резніков зазначив у своєму Twitter після сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8").

"Привітав Бориса Пісторіуса з призначенням на нову посаду. Ми відверто поговорили про Leopard 2. Продовження буде. Я також подякував уряду Німеччини та німецькому народові за військову допомогу Україні та гостинність на Ramstein-8", - написав Резніков увечері.

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Танки Leopard для України: подробиці

Крістін Ламбрехт, яка обіймала посаду міністра оборони Німеччини з грудня 2021 року, подала у відставку 16 січня. Новим міністром оборони Німеччини призначений однопартієць канцлера Олафа Шольца з Соціал-демократичної партії Борис Пісторіус.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив після засідання "Рамштайн-8", що рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams. У США розкритикували нерішучість Німеччини щодо танків Leopard для України.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські танкісти розпочнуть навчання на німецьких танках Leopard 2, хоч оголошень про їх надання ще не було.