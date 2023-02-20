Зокрема, залишилось сформувати "літакову коаліцію" і здійснити прагматичну оцінку: що краще підійде для України, як підготувати українських спеціалістів тощо.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що питання надання Україні сучасних літаків західного виробництва вже вирішене.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час переговорів президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена.

"Питання авіаційної платформи ще трошечки політичне, а взагалі - я це точно вже знаю і відчуваю - рахуйте, що воно вже вирішене. Просто питання вибору, яка саме платформа буде основною, базовою. Це принципова задача", - наголосив Резніков.

Він пояснив, що за допомогою авіаційної платформи можна спостерігати за ситуацією з радарів і вражати позиції супротивника із застосуванням зброї.

"Треба зупинити домінацію російської авіації в небі. Не дати їм йти у контрнаступ, а також підготувати наш контрнаступ. Тобто це система захисту, це частина нашої протиповітряної оборони, і ми це пояснюємо нашим партнерам", - сказав міністр.

Він додав, що зараз питання стосується прагматичної оцінки, а саме: що є на складах, які є запчастини, які техніки й інженери легше навчать українських техніків й інженерів, на яких аеродромах Україна буде використовувати західні літаки тощо.

"Ініціатива вже існує. Залишилось оздобити цю "літакову коаліцію", - додав Резніков.

Окремо він сказав про перспективи отримання Україною далекобійних ракет.

"Далекобійні ракети - це вже речі, які ми можемо використовувати з тих чи інших пускових (установок). Пускові вже у нас є", - сказав Резінков.

Він додав, що передача далекобійних ракет - це питання технічного рішення, не політичного.

Міністр підкреслив, що Україні не треба зупинятися і на власному виробництві, робота вже триває.

Бойові літаки для України

Як повідомляв УНІАН, 20 січня стало відомо, що Нідерланди розглянуть можливість передачі Україні бойових літаків F-16.

8 лютого президент Володимир Зеленський закликав Велику Британію та інші країни надати Україні бойові літаки.

Того ж дня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів. Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу опрацювати питання про те, які реактивні літаки Британія може передати Україні.

Водночас Воллес заявив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки.

14 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що надання літаків Україні не є найбільш терміновим питанням.

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