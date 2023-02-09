Британія поки що не давала обіцянок щодо постачання Україні винищувачів західного зразка.

Очільник міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що українські пілоти можуть завершити навчання у Великій Британії після кінця війни.

Воллес для Sky News заявив, що Британія поки що не давала обіцянок щодо постачання Україні винищувачів західного зразка.

"Що вона (Британія - прим.ред.) сказала – то це те, що ми збираємося почати тренування для підвищення стійкості України, можливо, постконфліктної, що нічим не відрізняється від того, що ми робили в 2015 році, коли Британія, Швеція, Канада, Америка тренували українців формувати свою оборону. Це не новина. Усі ми тут знаємо, що за останній рік ми не повинні нічого виключати і нічого не повинні заперечувати", - сказав Воллес.

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Раніше Бен Воллес виключив можливість швидкого надання винищувачів Україні, що потенційно може зайняти місяці. Він зазначив, що замість цього Велика Британія зосереджена на використанні альтернативного забезпечення повітряної оборони України.

Дискусія про постачання Україні західних винищувачів

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вже фактично відомо, який тип літаків отримає Україна від міжнародних партнерів та якими є терміни підготовки особового складу.

В ході поїздки Володимира Зеленського до Британії прем'єр-міністр країни Ріші Сунак оголосив про початок програми навчання українських пілотів керуванню західними літаками. Поставку самих літаків він поки не підтвердив, але допустив її в майбутньому.

На прес-конференції в Брюсселі 9 лютого Зеленський заявив, що є "позитивні рішення" з питання винищувачів F-16, але не уточнив деталі.