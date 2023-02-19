Очільник Міноборони України провів консультації з головою Нацагентства з питань запобігання корупції.

Вибори до Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України відбуватимуться через відкрите електронне голосування.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що відбувається формування системи громадського антикорупційного контролю. За його словами, Антикорупційна рада при Міноборони має відповідати "кращим практикам", які використовуються у цій системі.

"Ключове: відкритість, прозорість, довіра. Це те, на чому має будуватись робота Антикорради. Саме тому вибори до ради проводитимуться через відкрите електронне голосування. Участь в ньому зможуть взяти всі громадяни України", - повідомив Резніков.

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Міністр зазначив, що провів консультації з головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим щодо проведення відкритого голосування за майбутніх членів Антикорупційної ради при Міноборони саме на майданчику НАЗК.

Новини Міноборони - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня прем'єр Денис Шмигаль після скандалу в Міноборони через закупілю продуктів доручив профільним відомствам розробити оновлену систему закупівель для армії із оприлюдненням цін на продукти й товари.

5 лютого Олексій Резніков анонсував створення громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

13 лютого Резніков повідомив, що до створення антикорупційної ради долучилися представники 13 організацій. Це представники проекту реформи оборонних закупівель, проекту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони, "Бігус Інфо", Центру оборонних стратегій, Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука, громадської організації "Демократична сокира" та ГО "Стоп корупції".

Також це представники Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, благодійної організації "Волонтерський рух", ГО "Разом проти корупції", Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України, Всеукраїнського об'єднання "Автомайдан" та Асоціації громадського харчування.

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