Генсек Альянсу вважає важливим обговорення передачі нових бойових можливостей, але щодня треба забезпечувати належну експлуатацію того озброєння, яке Україна вже отримала.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що на ймовірне надання Україні літаків потрібен час, зараз необхідно зосередитися на негайних потребах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу напередодні дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, яке відбудеться 14-15 лютого у Брюсселі.

Зокрема, його запитали, чи поділяє він думку, що можливе надання Україні штурмової авіації може сприйматися як втручання НАТО у війну.

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Як зазначив Столтенберг, треба розрізняти два дуже відмінні аспекти - минулорічні розмірковування, які стосувалися можливості закриття неба над Україною, і поточні обговорення, які стосуються можливості надання Україні літаків.

Столтенберг пояснив, що у першому випадку Альянс міг би стати безпосереднім учасником війни, тому літаки НАТО не були відправлені в повітряний простір України, аби запровадити безпольотну зону. Водночас, за його словами, надання Україні різних типів озброєння, аби вона сама його застосовувала, не робить НАТО учасником бойових дій.

"Звичайно, підтримка для України еволюціонувала, як і війна еволюціонувала. На самому початку величезна увага приділялася "Джавелінам", на легкому протитанковому озброєнні. І потім ми побачили термінову необхідність в артилерії, і союзники активізували постачання передової сучасної артилерії. Потім головним акцентом були системи протиповітряної оборони, а зараз - таке важке озброєння, як бойові броньовані машини Stryker, бойові машини піхоти Bradley і Marder, а також основні бойові танки", - сказав Столтенберг.

При цьому він зазначив, що в НАТО відбувається постійний процес консультацій стосовно того, які типи озброєння треба відправити в Україну.

"І як ви бачили в медіа, тепер також триває дискусія щодо питання літаків. І я очікую, що це буде розглянуто завтра на зустрічах у Брюсселі (засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-9" і засідання міністрів оборони НАТО - УНІАН)", - сказав Столтенберг.

При цьому він наголосив, що треба говорити про терміновість і швидкість постачання озброєння в Україну.

"Тому що, якою би не була думка щодо літаків, на це потрібен час. Зараз необхідна негайна підтримка України. Тому мій найвищий пріоритет - забезпечити, що зобов'язання, які союзники беруть стосовно бойових машин піхоти, броньованої техніки і бойових танків, будуть виконані якомога скоріше. Тому що кожен день має значення", - наголосив Столтенберг.

Також він вважає важливими обговорення між союзниками, які "нові платформи" треба надати Україні, це питання теж еволюціонує.

"Але окрім обговорення нових платформ, ми повинні бути надзвичайно зосередженими на тому, аби вже передані Україні можливості працювали так, як потрібно", - сказав Столтенберг і уточнив, що передані системи ППО і артилерія повинні мати достатню кількість боєприпасів, проходити технічний огляд і мати запчастини для ремонту. За його словами, це все створює величезне логістичне завдання, яке вимагає величезний об'єм поставок на щоденній основі.

Україна попросила у Заходу винищувачі - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого, виступаючи перед британськими парламентаріями, президент Володимир Зеленський закликав Великобританію та інші країни надати Україні бойові літаки.

9 лютого прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про плани щодо організації підготовки українських пілотів. Сунак доручив Міністру оборони Бену Воллесу опрацювати питання про те, які реактивні літаки Британія може передати Україні.

Водночас Воллес заявив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки.