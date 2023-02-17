Очільник уряду країни схиляється до того, щоб підтримати постачання літаків.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сьогодні прибув до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Під час візиту була обговорене питання військової допомоги Україні, а зокрема надання літаків.

"Те, що Нідерланди схиляються, щоб поставити ці літаки – так. Але далі я про це не говорив би, тому що це може не допомогти досягти рішення", - сказав Марк Рютте на прес-конфереції, передає Interfax.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що домовитися щодо постачання літаків важче, ніж на рахунок "танкової коаліції". Однак певні позитивні моменти уже є, як ось навчання українських пілотів.

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"Ми точно працюватимемо над цією коаліцією (літаків – прим.). Ми почали розмову про тренування. Це питання до всього світу, тому що це залежить не від однієї країни. Це питання багатьох складових. Україна наполеглива в тих речах, які захищають наші цінності. Будемо вірити, що в цьому напрямі ми матимемо результат", - сказав президент України.

Також Зеленський відзначив, що Нідерланди є одним із лідерів у допомозі України у різних сферах та на різних майданчиках:

"Нідерланди є одним із лідерів у військовій, фінансовій, гуманітарній сфері та юридичній допомозі нашій державі. Усі українці завжди будуть вдячні за цю підтримку й ніколи не забудуть про неї", - йдеться у зверненні президента у його Telegram-каналі.

Нідерланди та допомога Україні: що відомо

Нідерланди пообіцяли організувати разом із двома країнами постачання 100 танків Leopard для ЗСУ. Окрім цього Амстердам погодився передати десятки тисяч снарядів для цих танків.

У січні стало відомо, що Нідерланди готові розглянути запит України на постачання винищувачів F-16.

Також Амстердам готовий купити танки Leopard-2 для України.

17 січня ЗМІ повідомляли про передачу Києву системи ЗРК Patriot від Нідерландів.

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