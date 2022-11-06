Кирил просить росіян молитися за російську владу і збройні сили окупантів.

Глава РПЦ Кирил заявив про загрозу існуванню Росії, що є серед перелічених пунктів російської доктрини щодо застосування ядерної зброї.

Як пише російський Интерфакс, Кирил закликав росіян посилити молитви "за владу і воїнство" на фоні "загрози існуванню Росії".

Після освячення головного храму Росгвардії у Підмосков'ї Кирил заявив, що молитва про владу і сили окупантів "не повинна бути механічною": "Ми не повинні пропускати повз вуха ці прохання, особливо коли народ зіштовхується з небезпеками, які кидають виклик самому існуванню нашої держави".

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За його словами, "не у всіх політиків вистачає розуму зрозуміти, звідки вітер дує" і що стоїть за бажанням "могутніх сил, що перебувають за межами Русі", підбурити людей "до міжусобної ворожнечі".

"За цим стоїть тільки одне - намагання послабити Святу Русь", - заявив Кирил, додавши, що має на увазі Росію, Україну та Білорусь.

Ядерний шантаж Росії

Ядерний шантаж Росії посилився після чергових військових поразок ЗС РФ на полі бою в Україні.

Задля цього Путін провів псевдорефердуми на окупованих територіях, щоби взяти їх під "ядерну парасольку". Проте хід війни це не змінило: ЗСУ продовжують деокуповувати захоплені Росією райони.

Чимало експертів вважають, що якщо РФ і застосує ядерну зброю, то це буде, хіба, застосування на тактичному рівні. Водночас радник президента США Джейк Салліван заявив, що США не потеплять будь-якого ядерного удару по Україні.

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