Глава РПЦ звинуватив Україну в тому, що для розвитку країна обрала не російський вектор.

Керівник Російської Православної церкви патріарх Кирил знову відзначився пропагандистськими висловлюваннями. Він назвав українців та росіян – одним народом.

"Безсумнівно. Це один народ, що вийшов з київської купелі Хрещення, але вже дуже великий народ. Від Білого до Чорного моря... Православна церква була і є силою, що скріплює цей народ", - завив глава РПЦ в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія 1".

При цьому він заявив, що між Києвом та Москвою політичний розкол, тому що Україна вибрала вектор розвитку, який не збігається з російським.

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"Розкол політичний існує. Те, що Україна заявила про те, що радикально змінює вектор свого політичного і, я б сказав, історичного розвитку і що цей новий вектор ніяк не збігається з вектором розвитку Росії – ось у чому справа", - продовжив марить російський священик.

За його словами, "в Україні робиться все, щоб в очах українців Росія стала ворогом", але забув уточнити, хто саме так старається. Патріарх Кирил заявив, що РПЦ повинна робити все, щоб "українці і росіяни не стали ворогами".

Патріарх Кирило про Україну - головні висловлювання

Глава РПЦ з перших днів не приховував своє ставлення до України і відкрито підтримав повномасштабне вторгнення російських військ. У храмах Росії стали фактично вербувальними пунктами "гарматного м'яса" для війни проти України. Парафіян агітували вступати в армію та вбивати українців.

Дійшло навіть до того, що Кирило почав виправдовувати можливе застосування ядерної зброї президентом РФ Володимиром Путіним.

5 січня глава РПЦ виступив з цинічною заявою про необхідність встановити тимчасове "перемир'я" на Різдво.

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