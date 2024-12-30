Машовець був призначений на цю посаду 22 квітня 2020 року.

У понеділок, 30 грудня 2024 року, президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента.

"Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади Заступника Керівника Офісу президента України", – йдеться в указі №889/2024, опублікованому на сайті глави держави.

На сайті президента сказано, що Машовець був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента України 22 квітня 2020 року.

Відео дня

З липня 2014 року він займався організацією військово-технічної допомоги для української армії та стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Співавтор Закону про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій. Здійснив 25 відряджень до зони бойових дій на сході України. Указом президента України 22 квітня 2020 року призначений на посаду заступника керівника Офісу президента України", – йдеться у його біографії.

За плечима Машовця також військова служба – з 1993 по 2008 рік він служив у Збройних Силах. Розпочинав він в морському підрозділі спеціального призначення – бойові плавці, після чого продовжував служити у підрозділі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у миротворчій місії в Сьерра-Леоне, також у складі українського контингенту в Іраку.

Кадрові зміни в Україні: останні новини

30 грудня президент Зеленський звільнив з посади очільник Київської ОВА Руслана Кравченка. Про це йшлося в указі №887/2024.

Також звільнено очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна – указом №888/2024.

21 грудня президент Володимир Зеленський звільнив українських послів у низці держав та призначив нових. Також глава держави звільнив Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй.

Вас також можуть зацікавити новини: