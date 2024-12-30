В обох указах зазначається, що звільнення відбувається згідно з поданими ними заявами.

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників Київської та Полтавської обласних державних адміністрацій. Про це йдеться у відповідних указах президента №№887/2024 та 888/2024, опублікованих на сайті глави держави.

Так, указом №887/2024 передбачається звільнити Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА згідно з поданою ним заявою, а указом №888/2024 - звільнити Філіпа Проніна з посади голови Полтавської ОДА згідно з поданою ним заявою.

Кравченко і Пронін: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Зеленський призначив Кравченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації своїм указом від 10 квітня 2023 року.

Відео дня

10 жовтня 2023 року Зеленський звільнив Дмитра Луніна від виконання обов’язків голови Полтавської ОДА та призначив на цю посаду Філіпа Проніна.

28 грудня 2024 року Кабінет міністрів України погодив звільнення Кравченка з посади голови Київської ОДА і Проніна з посади голови Полтавської ОДА.

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