За словами Подоляка, всі ці ордери потрібні винятково для російської пропаганди.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського.

Це "рішення" в ефірі телеканалу "Ми – Україна" прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, реагувати на це треба як на "класичний російський анекдот".

"Тут немає ніякої юридичної складової. Немає ніяких розшуків, ніяких кримінальних справ. Юрисдикція Російської Федерації не є чинною на сьогоднішній день. Я навіть скажу ширше, що на сьогоднішній день не є чинною людине на прізвище Путін. Говорити про його легітимність, його юридичну спроможність сьогодні немає сенсу. Тим більше немає сенсу говорити про ордери, які вони видають, і так далі", – заявив він. Відео дня

За його словами, всі ці ордери потрібні винятково для російської пропаганди, щоб показувати, як вони "ведуть ефективну боротьбу з Україною в цьому контексті".

РФ оголошує в розшук українське військово-політичне керівництво

Оголошення в розшук президента Зеленського – далеко не перший подібний крок РФ. Так, наприкінці грудня 2023 року Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Сталося це після того, як було повідомлено про успішне знищення російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії (Крим).

Раніше у РФ оголосили в розшук очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Ще у травні 2023 року РФ оголосила в розшук тоді ще головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Таке ж рішення було ухвалено щодо нинішнього головнокомандувача, який тоді обіймав посаду командувача Сухопутних військ, – Олександра Сирського.

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