Українських воєначальників нібито розшукують за статею Кримінального кодексу РФ.

Росія оголосила в розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Дані про це з'явилися у базі розшуку МВС РФ. У графі "Підстава для розшуку" зазначається, що Залужного та Сирського нібито розшукують за статею Кримінального кодексу РФ.

Нагадаємо, що раніше у травні Слідчий комітет Росії раніше в травні заочно висунув Залужному та іншим українським топ-командувачам звинувачення через "обстріл мирного населення та цивільних обʼєктів Донбасу".

Відео дня

Що передувало

Попри те, що Росія оголошує Залужного у розшук, російські пропагандисти вже понад два тижні поширюють фейки то про його загибель, то про його поранення.

На хвилі нової дезінформації секретар РНБО Олексій Данілов повідомив громадськість про нове засідання Ставки Зеленського з участю Валерія Залужного, супроводивши повідомлення багатозначним підморгуючим емодзі.

Вас також можуть зацікавити новини: