РФ оголосила в розшук Зеленського / фото president.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського.

Відповідна інформація з'явилася у базі відомства, інформує пропагандистське "РИА-Новости". Зазначається, що Зеленського Володимира Олександровича, який народився 25.01.1978 року у Кривому Розі, розшукують за статтею Кримінального кодексу РФ.

Разом з тим, не зазначено, яка саме стаття стала причиною оголошення Зеленського в розшук. Інформації у російських ЗМІ щодо цього також немає.

Відео дня
Із бази МВС РФ / скриншот
Читайте також:
Горіти їм в пеклі: росіянка влаштувала жорстку помсту танкам Abrams (відео)
"Горіти їм в пеклі": росіянка влаштувала "жорстку помсту" танкам Abrams (відео)
Добре, що став на міну: росіянка зраділа, що син-окупант повернувся з фронту без кінцівки (відео)
"Добре, що став на міну": росіянка зраділа, що син-окупант повернувся з фронту без кінцівки (відео)
Пазоліні: померти за власні ідеї: у РФ зафарбували книгу про відомого режисера-гея
"Пазоліні: померти за власні ідеї": у РФ "зафарбували" книгу про відомого режисера-гея
Дуже небезпечна заява: у Кремлі істерично відреагували на ймовірність ударів по РФ зброєю Британії
"Дуже небезпечна заява": у Кремлі істерично відреагували на ймовірність ударів по РФ зброєю Британії
Медведєв мріє: Росія вичавить із Саміту миру України потрійну користь
Медведєв мріє: Росія вичавить із Саміту миру України потрійну користь

Що передувало

Росія нерідко оголошує в розшук українських політиків та військових. Зокрема, нещодавно Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук командувача Повітряними силами Збройних сил України Миколу Олещука.

Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на базу розшуку МВС. Стверджується, що його заочно звинувачують "в терористичному акті після атаки безпілотників на територію Російської Федерації".

Перед цим МВС РФ оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Примітно, що в МВС РФ не згадали, за якою саме статтею розшукується Буданов. 

Вас також можуть зацікавити новини: