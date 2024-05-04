Українського лідера нібито розшукують за статтею КК РФ.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського.

Відповідна інформація з'явилася у базі відомства, інформує пропагандистське "РИА-Новости". Зазначається, що Зеленського Володимира Олександровича, який народився 25.01.1978 року у Кривому Розі, розшукують за статтею Кримінального кодексу РФ.

Разом з тим, не зазначено, яка саме стаття стала причиною оголошення Зеленського в розшук. Інформації у російських ЗМІ щодо цього також немає.

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Що передувало

Росія нерідко оголошує в розшук українських політиків та військових. Зокрема, нещодавно Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук командувача Повітряними силами Збройних сил України Миколу Олещука.

Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на базу розшуку МВС. Стверджується, що його заочно звинувачують "в терористичному акті після атаки безпілотників на територію Російської Федерації".

Перед цим МВС РФ оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Примітно, що в МВС РФ не згадали, за якою саме статтею розшукується Буданов.

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