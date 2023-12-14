За якою саме статтею розшукується Буданов, не згадується.

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс "РИА Новости". Примітно, що в МВС РФ не згадали, за якою саме статтею розшукується Буданов.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", – йдеться в базі МВС РФ.

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У чому "звинувачують" Буданова в Росії

21 квітня Московський Лефортовський районний суд виніс вирок начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову. Його визнали винним у вибуху на Кримському мосту. Зокрема йому інкримінують "тероризм" і "незаконне використання зброї".

Примітно, що суд навіть заочно заарештував Буданова на два місяці, зазначивши, що термін варто відраховувати від першого дня екстрадиції глави ГУР в Росію.

Сам глава ГУР іронічно відреагував на "заочний арешт":

"Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов'язуюся працювати ще краще", – сказав він.

Зазначимо, що Буданов – не єдиний, кого в Росії оголосили в розшук. Раніше подібне рішення було прийнято і щодо низки військових. Так, Росія оголосила в розшук Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. У базі МВС РФ є і "картка" на командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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