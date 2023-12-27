Він відреагував на цю заяву.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук командувача Повітряними силами Збройних сил України Миколу Олещука.

Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на базу розшуку МВС. Стверджується, що його заочно звинувачують "в терористичному акті після атаки безпілотників на територію Російської Федерації".

Варто відзначити, що повідомлення про розшук Командувача Повітряними силами з'явилося після того, як він оголосив про успішне знищення російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії.

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Він прокоментував оголошення в розшук в країні-агресорі Українській правді: "Таке рішення "судової" системи злочинного режиму держави-терориста - це тільки підтвердження того, що роблю все правильно, це підтвердження ефективності бойової роботи Повітряних сил".

Удар по кораблю "Новочеркаськ": всі деталі

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі в окупованій Феодосії пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про серйозну пожежу в порту, також вони чули звуки детонації.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ повідомив, що українські сили знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ". За даними ВС, всі, хто був на його борту в момент атаки, загинули.

За даними Радіо Свобода, в результаті удару також частково затонуло навчальне судно класу Т-43 "УТС-150".

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