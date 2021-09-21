З часу окупації Росією Криму правозахисники неодноразово засвідчували мілітаризацію півострова.

Російські окупанти спустили на воду в Криму малий ракетний корабель "Аскольд" під керівництвом Головнокомандувача ВМФ Росії, адмірала Миколи Євменова.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МО РФ.

Євменов прибув до Керчі у супроводі робочої групи адміралів та офіцерів Головного командування ВМФ.

Зазначається, що малий ракетний корабель "Аскольд" стане другим кораблем проекту 22800, збудованим на керченському заводі. Першого "Циклопа" спустили на воду наприкінці літа 2020 року.

Читайте також"Крим - це Україна": ЄС не визнав російські вибори на півостровіЩе один "Амур" знаходиться на стадії будівництва на заводському стапелі, на замовлення завершені корпусні роботи, триває монтаж обладнання.

Цього ж дня Главком ВМФ Росії разом з начальниками профільних управлінь Головного командування МВФ перевірить хід надводного кораблебудування на місцевому заводі й ознайомиться з діяльністю керівництва підприємства з розвитку виробничих потужностей.

З часу окупації Росією Криму – з 2014 року – правозахисники неодноразово засвідчували мілітаризацію півострова. Так, росіяни відновили низку військових баз й перекинули додаткові військові сили на кордон біля України.

Крім того, окупанти займаються перевихованням дітей. У Криму Росія відкрила так звані патріотичні центри й табори, у яких неповнолітніх змушують одягати у військову форму окупантів й втягують у мілітарні ігри та заходи.

У Києві вважають, що Росія планує розмістити на окупованому півострові ядерну зброю. За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, російська окупація та посилення мілітаризації Кримського півострова мають наслідки далеко за межами України, що загрожує загальній світовій безпеці.

Автор: Яна Ставська