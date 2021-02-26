За словами Блінкена, російські репресії призвели до постійного страху жителів Криму, які не можуть вільно жити своїм життям.

Російська окупація та посилення мілітаризації Кримського півострова мають наслідки далеко за межами України та загрожують загальній світовій безпеці.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Зокрема, Сполучені Штати заявляють про солідарність з Україною у зв’язку із сьомими роковинами вторгнення до Криму Росії та захоплення його нею – нахабного заперечення сучасного міжнародного порядку.

"Ми стверджуємо наріжну істину: Крим – це Україна", - наголошується в заяві.

За словами Блінкена, російська окупація та посилення мілітаризації Кримського півострова мають наслідки далеко за межами України, що загрожує загальній світовій безпеці.

"Ця окупація спричинила значні людські втрати. Російська окупаційна влада провела жорстоку кампанію репресій проти кримських татар, етнічних українців та представників інших етнічних меншин і релігійних груп у Криму", - підкреслив він.

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Держсекретар наголосив, що російська окупаційна влада вдалася до обшуків у мечетях та приватних помешканнях, витіснила з півострова незалежні ЗМІ та призначила тривалі тюремні вироки тим, хто наважився виступити проти окупації.

Серед іншого, російські репресії призвели до постійного страху жителів Криму, які не можуть вільно жити своїм життям.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

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Автор: Костянтин Гончаров