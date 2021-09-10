Українські правозахисники зібрали докази причетності 12 осіб до мілітаризації дітей в окупованому Криму та вже передали список до прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя.

Російські окупанти з ранніх років вчать дітей в Криму стріляти, співати патріотичні пісні та, не замислюючись, іти на смерть за наказом. Юних кримчан присвячують в юнармійців або відправляють до військово-патріотичних центрів і таборів, де одягають у військову форму російських окупантів та дають в руки зброю.

Як передає телеканал "Дом", поки дітлахи у Києві збирають конструктор, пазли, веселяться з друзями у школі, у дітей в тимчасово окупованому Криму зовсім інші забави. Окупанти з самого малку намагаються прищепити українським дітям любов до Росії, армії й зброї. Так звана "Юнармія", козачі та кадетські класи, військово-патріотичні центри та табори готують дітей до справжньої війни.

"Через дитячу свідомість відбувається мілітаризація взагалі всій свідомості населення окупованих територій. Це благодатний ґрунт, тому що навколо цієї мішені, такого точкового удару, цього ідеологічного впливу про те, що весь світ небезпечний. Страшно жити. Війна вона була, є та буде", - пояснила соціальний психолог, завідувачка лабораторії малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології Лідія Чорна.

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За словами правозахисників, Росія таким чином не тільки порушує Женевську конвенцію, але і буквально ламає дитячу психіку.

"Коли ти бачиш цих дітей на поле, де стрільбища, де діти лежать зі зброєю і де дітей вчать стріляти по якихось умовних мішенях... Так ось діти, які стріляють в сім років зі зброї справжньої, ось це, мені здається, що вже не можна пояснити жодними виховними формами. Прибирання у сучасних дітей, які опинилися на окупованих територіях, страху смерті, на мій погляд, це окрема робота психолога. І мені навіть страшно собі уявити, з чим ми зіткнемося після деокупації наших територій", — розповіла правозахисниця, очільниця Центру громадської освіти "Альменда" Валентина Потапова.

На думку історика, громадського діяча Андрія Іванця, мілітаризація дітей в Криму - один з найтяжчих військових злочинів Росії, скоєних на окупованих територіях.

"Це один з найдраматичніших наслідків окупації Криму. Тому що окупанти зіткнулися з тим, що діти кримські виросли в умовах України, Росія була для них незнайома. І вони вирішили зламати цю тенденцію зокрема за допомогою масованої військової пропаганди, штучного втягування дітей у такі мілітарні ігри та заходи. Вони формують з громадян України, українських громадян перш за все на території Криму, майбутнє гарматне м'ясо", — зазначив історик.

Загалом українські правозахисники зібрали докази причетності 12 осіб до мілітаризації дітей в окупованому Криму та вже передали список до прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя. У списку серед інших і так званий "міністр освіти", підконтрольний Росії кримський уповноважений у справах дитини, директори шкіл.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами правозахисників на тимчасово окупованій території Донецької області окупаційна адміністрація за підтримки Росії здійснює тотальну мілітаризацію дітей, підлітків та молоді. Правозахисники вважають, що таким чином терористи і РФ готують плацдарм для нового етапу гібридної війни проти України.

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Автор: Вікторія Гордієнко