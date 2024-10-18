Міністр оборони України заппевняє, що особисто він таких пропозицій від Заходу не чув.

Міністр оборони Рустем Умєров пообіцяв зробити "дуже погані речі", якщо йому хтось запропонує обміняти окуповані території України на членство в НАТО.

Умєров заявив, що він не чув, аби Захід пропонував Україні членство в НАТО в обмін на території.

"Якби таке було, я би точно зробив дуже погані речі", – сказав міністр оборони.

Вступ в НАТО в обмін на території

Як писав УНІАН, на Заході вже тривалий час обговорюють ідею того, щоб запропонувати Україні "німецьку модель" миру. ЇЇ суть полягає в тому, що Україна відмовляється від спроб силового повернення окупованих Росією територій в обмін на членство в альянсі. При цьому про визнання російського суверенітету над Донбасом і Кримом не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники, які просувають подібний сценарій, не консультувалися з ним. На його думку, ці люди бояться говорити про це відкрито.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна або вступить в НАТО, або матиме ядерну зброю. За його словами, він обговорив це з Трампом і той начебто погодився з аргументами.

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