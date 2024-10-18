Міністр оборони Рустем Умєров пообіцяв зробити "дуже погані речі", якщо йому хтось запропонує обміняти окуповані території України на членство в НАТО.
Умєров заявив, що він не чув, аби Захід пропонував Україні членство в НАТО в обмін на території.
"Якби таке було, я би точно зробив дуже погані речі", – сказав міністр оборони.
Вступ в НАТО в обмін на території
Як писав УНІАН, на Заході вже тривалий час обговорюють ідею того, щоб запропонувати Україні "німецьку модель" миру. ЇЇ суть полягає в тому, що Україна відмовляється від спроб силового повернення окупованих Росією територій в обмін на членство в альянсі. При цьому про визнання російського суверенітету над Донбасом і Кримом не йдеться.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники, які просувають подібний сценарій, не консультувалися з ним. На його думку, ці люди бояться говорити про це відкрито.
Напередодні Зеленський заявив, що Україна або вступить в НАТО, або матиме ядерну зброю. За його словами, він обговорив це з Трампом і той начебто погодився з аргументами.