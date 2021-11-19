Політик голодував 50 днів, він у критичному стані.

Екс-президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїл Саакашвілі сьогодні буде переведений з Глданської в'язниці до військового госпіталю в Горі. Політик погодився припинити голодування.

Про це заявив адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія, повідомляє Грузія-Online.

"Саакашвілі згоден на переведення в госпіталь в Горі і припинить голодування після розміщення в госпіталі", - сказав він.

За словами Гварамія, адвокати, члени консиліуму і незалежні медичні експерти сьогодні ж відправляться в Горі, щоб оглянути клініку.

"Зрозуміло, ми думаємо, що там, напевно, є і висококваліфіковані лікарі, але для нас важливо точно знати, і ми зможемо дізнатися це від фахівців, що там все протікає нормально, і протокол відновлення після голодування повинен бути розписаний фахівцями, і повинні бути щоденні звіти", — заявив адвокат.

Читайте такожУ Грузії створили спецкомісію лікарів для перевірки стану здоров'я СаакашвіліСаакашвілі, який голодує вже 50-й день, ухвалив рішення погодитись на переведення у госпіталь після консультації з адвокатом і консулом України.

Сотні прихильників екс-президента кілька годин провели біля парламенту Грузії, очікуючи новин з в'язниці. Повідомлення про переведення Саакашвілі вони зустріли оваціями.

Саакашвілі в Грузії - що відомо

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

8 листопада його перевели в тюремну лікарню.

Читайте такожДенісову не пустили до Саакашвілі у тюремній лікарні17 листопада група лікарів при омбудсмені Грузії Ніно Ломджарія оцінила стан Саакашвілі як критичний, рекомендувавши перевести його у приватний госпіталь. Згідно з їхнім висновком, в результаті тривалого голодування у пацієнта розвинувся ряд патологічних станів, він може впасти в кому.

18 листопада Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні. Сьогодні, 19 листопада, стало відомо, що політик на межі коми й смерті - у нього розвинулось одне з найважчих ускладнень через голодування.

Автор: Леся Лещенко