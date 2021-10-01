Керівник дипломатичної місії має надати офіційну інформації про підстави та обставини такого затримання.

Міністерство закордонних справ викликало керівника посольства Грузії через затримання колишнього президента цієї країни, нині громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі в Грузії. До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання", - зазначив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, про затримання Саакашвілі грузинськими правоохоронцями стало відомо ввечері 1 жовтня.

На спеціальному брифінгу прем'єр-міністр Груузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що "третій президент Грузії, розшукуваний Міхеїл Саакашвілі був затриманий і переведений в пенітенціарну установу".

Саакашвілі в Грузії - що відомо

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

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У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та знаходиться в Батумі.

У свою чергу Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що Саакашвілі грузинський кордон не перетинав.

Автор: Віталій Саєнко