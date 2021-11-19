18 листопада, на 49-й день голодування, Саакашвілі знепритомнів у лікарні Глданської в'язниці, після чого його перевели в реанімацію.

Апарат народного захисника Грузії і група експертів, сформована під його егідою, заявляють, що екс-президент країни Міхеїл Саакашвілі може впасти в кому, і закликають негайно перевести його до багатопрофільної високотехнологічної лікарні.

Як повідомляє "Грузія Online", про це йдеться в поширеній сьогодні заяві омбудсмена Грузії.

Зокрема, 18 листопада, на 49-й день голодування, Саакашвілі знепритомнів у лікарні Глданської в'язниці, після чого його перевели в реанімацію. Напередодні група лікарів при омбудсмені Грузії відвідала пенітенціарну установу і оглянула пацієнта.

За словами експертів, у третього президента "розвинулося одне з найважчих ускладнень", спричинених тривалим голодуванням, - судоми, викликані енцефалопатією Верніке.

Читайте такожВ Євросоюзі відповіли президенту Болгарії, кому насправді належить Крим"Виходячи з того, що стан критичний, і з урахуванням очікуваних ускладнень народний захисник і група експертів ще раз закликають міністра юстиції/спеціальну пенітенціарну службу негайно перевести Міхеїла Саакашвілі до багатопрофільного шпиталю, який має великий досвід, оскільки очевидні більш серйозні ускладнення – ймовірність розвитку епілептичного статусу, викликаного енцефалопатію верніке, або коми, що може завершитися летальним результатом", - сказано в заяві.

16 листопада омбудсмен Грузії сформувала групу медиків з метою ознайомлення зі станом здоров'я Саакашвілі, який оголосив голодування у в'язниці одразу після свого затримання 1 жовтня. Того ж дня лікарі відвідали лікарню Глданської в'язниці і оглянули колишнього президента. Медики заявили, що стан пацієнта критичний і рекомендували перевести його до приватного госпіталю.

Затримання Саакашвілі

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за 8 років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

8 листопада його перевели в тюремну лікарню.

18 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що згідно з висновками спеціалізованої комісії фахівців та експертів, створеної народним захисником Грузії Ніно Ломджарією, встановлені такі діагнози у Саакашвілі: енцефалопатія Верніке, прогресуюча гіпокаліємія, анемія, таласемія, існує ймовірність шлункової кровотечі, сильне стресове середовище. Серед очікуваних ускладнень: епілептичний статус або кома, летальна аритмія, ниркова недостатність, серцева недостатність. У разі припинення голодування - велика ймовірність розвитку рефидинг-синдрому.

Того ж дня Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні.

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Автор: Леся Лещенко